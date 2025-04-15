Van’da sabah saatlerinde yer yer kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü.

Meteoroloji bugün Van’ın bazı ilçeleri için sarı kod uyarısı verdi. Söz konusu ilçeler için aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri için de yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde ise kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hakkari ile Van’ın güney (Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Başkale, Edremit) ilçeleri ve Bitlis’in güneyinin (Hizan) kuvvetli ve yüksek kesimlerinin yoğun kar (10-20, yer yer 20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji; zirai don, buzlanma ve don, çığ tehlikesi ile birlikte kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Kuvvetli yağış uyarısında: “Yağışların Hakkari çevresi, Van'ın güney ilçelerin ve Bitlis'in güneyinin zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlar ile birlikte ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışları, ani su baskını ve sel, çamur şeklinde yağışlar, yükseklerde tipi şeklinde yağışlar beklendiğinden yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.