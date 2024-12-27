Yayımlanan meteorolojik verilere göre Van’da bugün yer yer kar yağışı ile birlikte karla karışık yağmur da bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van için, çığ tehlikesi, yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don uyarılarında bulundu.

Van genelinde çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı sistemin hakim olacağını bildiren Meteoroloji, güney kesimde yer alan ilçelerde yoğun kar yağışının etkili olacağını açıkladı.

Tahmini verilere göre Van’da hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, rüzgarın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren ise Van’ın güney kesiminde yer alan ilçelerde yer yer kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yayımladığı hava tahmin raporunda vatandaşları çığ tehlikesine karşı uyararak, “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Van’da yoğun kar yağışının beklendiğini duyuran Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü şu bildiride bulundu;

“Kar yağışına bağlı yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikle tipi ve kar savrulması, eğimi dik yamaçlarda kar akması ve çığ tehlikesi, rüzgâr üşümesi, karayolu geçitlerinde gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.”

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar için yaptığı uyarıda ise; “Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Hakkari ile Van'ın güney ilçelerinde güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (50-70 km/sa) şekilde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” diye kaydetti.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda ise buzlanma ve don olaylarına karşı şu ifadeler yer aldı:

“Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Meteoroloji tarafından yayımlanan verilere göre Van’da bugün hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı