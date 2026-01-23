Kar yağışı Van ve bölge illerinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kar yağışı ile birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

Meteorolojik tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların Bitlis, Hakkari’nin batı ve Muş’un güney ilçelerinde kuvvetli kar şeklinde olması (10-20 cm) bekleniyor.

UYARILAR

Meteoroloji Van ve bölge illeri için çeşitli uyarılarda bulundu. Uyarılar şu şekilde sıralandı;

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: “Kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek yüksek ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesi, tipi şeklinde kar yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına, görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU?

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı