Mevsim Normalleri Devam Ediyor

Sıcaklıkların mevsim normallerine yakın bir seyir izleyeceği tahmin ediliyor; bu durum, yaz mevsiminin sonlarına yaklaşıldığı bu günlerde vatandaşlar için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor rüzgârın doğu ve kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtiliyor; bu rüzgârın tarımsal faaliyetlerde olumlu etkileri olabileceği, özellikle sıcak havalardan kaçınmak isteyen çiftçiler için avantaj sağladığı kaydedildi,Van Gölü’ndeki hava durumu da ilgi çekici; gölün az bulutlu ve açık olduğu, rüzgârın 4 ila 6 kuvvetinde eseceği, dalga yüksekliğinin ise 0,5 ila 1,0 metre civarında olacağı açıklandı, bu durum göl kenarında vakit geçirenler için dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Vatandaşlara Önemli Uyarılar

Meteoroloji, vatandaşların hava durumunu dikkate alarak dışarı çıkmalarının önemini vurguluyor; yaz kıyafetleriyle dışarı çıkmak için uygun bir zaman sunulurken, göl kenarında dikkatli olunması gerektiği hatırlatılıyor.