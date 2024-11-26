Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği Van’da rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı olması öngörülüyor. Van’ın güney kesiminde yer alan ilçelerde ise gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklık derecelerinin düşmesiyle beraber, yoğun kar yağışının etkili olması tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ İLE BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji tarafından yayımlanan verilerde kuvvetli yağış ile buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Uyarılarda; “Kuvvetli kar yağışıyla birlikte yükseklerde tipi ve kar savrulması, rüzgâr üşümesi, karayolu geçitlerinde gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

Meteorolojik tahminlere göre Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı olmak üzere yer yer yoğun kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı olmak üzere yer yer yoğun kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı olmak üzere yer yer yoğun kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı olmak üzere yer yer yoğun kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı