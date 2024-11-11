Meteoroloji'den Kapsamlı Uyarılar Geldi

Bu hafta, ülkemizin çeşitli bölgelerinde etkili olacak yağışlar, özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterirken, diğer bölgelerde ise yoğun yağmur bekleniyor. İstanbul, Trakya ve Batı Karadeniz gibi yerlerde de sağanak yağışlar bekleniyor, bu nedenle vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Hava Durumu Detayları ve Beklentiler

Yeni haftada yurt genelinin parçalı bulutlu ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Özellikle Trakya, Doğu Anadolu ile Marmara'nın bazı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus oluşması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerinden hafif ve orta kuvvette eseceği bildiriliyor.

Bölgesel Hava Durumları

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul ve çevrelerinde aralıklı yağmurlar beklenirken, Ege ve Akdeniz bölgelerinde de bulutlu bir hava hâkim olacak. İç Anadolu'da ise Ankara, Sivas ve Kayseri çevrelerinde aralıklı yağışlar söz konusu. Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışları beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da da Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak yağışlar öne çıkıyor.