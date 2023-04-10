Meteorolojiden yapılan son meteorolojik değerlendirmelerine göre; Türkiye genelinde yağış bekleniyor. Genellikle sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Van, Elazığ, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, sel ve su baskınına karşı ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

VAN 17°C

Van'ın güney ilçelerinin zaman zaman kuvvetli sağanak yağışlı

HAKKÂRİ 15°

Sağanak yağışlı, zaman zaman kuvvetli sağanak yağışlı

BİTLİS 17°C

Sağanak yağışlı, zaman zaman kuvvetli sağanak yağışlı

MUŞ 18°C

Sağanak yağışlı, zaman zaman kuvvetli sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Van'ın güney ilçeleri, Muş, Bitlis, Hakkari’de zaman zaman yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bölgemizde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Şehrivan Gazetesi