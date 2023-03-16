Meteorolojiden yapılan son meteorolojik değerlendirmelerine göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Sabah saatlerinde Konya çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Deprem felaketi sonrası bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle Adıyaman ve Şanlıurfa'da 15 kişi yaşamını yitirdi.

DOĞU ANADOLU

Havanın Van bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Şiddetli yağışla sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu nedeniyle ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yükseklerde buzlanma riskinin belirtildiği açıklamada 'Turuncu Kod' uyarısı yapıldı.

VAN 10°C

Aralıklarla yağmurlu ve karla karışık yağmurlu

HAKKÂRİ 10°C

Aralıklarla yağmurlu ve karla karışık yağmurlu

BİTLİS 11°C

Aralıklarla yağmurlu ve karla karışık yağmurlu

MUŞ 12°C

Aralıklarla yağmurlu ve karla karışık yağmurlu

ELAZIĞ 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

KARS 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

MALATYA 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TURUNCU KOD UYARISI YAPILDI

Şiddetli yağışla sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu nedeniyle ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yükseklerde buzlanma riskinin belirtildiği açıklamada 'turuncu kod' uyarısı yapıldı. Yarın öğle saatlerinde etkisini gösterecek yağışların Cuma gecesi sona ermesinin tahmin edildiği belirtildi.

ÇIĞ, BUZLANMA VE DON UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Şehrivan Gazetesi