Yayımlanan tahmini hava durumu verilerine göre Van’da hava sıcaklıkları sert düşecek ve kent genelinde kar yağışı olacak.

Meteoroloji hava tahmini raporuna göre Van’da parçalı bulutlu havanın bugünden (Perşembe) 23 Kasım Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

24 Kasım Pazar günü Van genelinde yağışlı hava sisteminin etkili olması tahmin ediliyor. 25 Kasım Pazartesi günü itibari ile de Van’a giriş yapacak kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olması ön görülüyor.

Yayımlanan tahmini hava durumu verilerine göre Van’da önümüzdeki 5 günlük hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu

24 Kasım Pazar: Yağmurlu

25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

Başkale;

21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu

24 Kasım Pazar: Yağmurlu

25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

Çaldıran;

21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu

24 Kasım Pazar: Yağmurlu

25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

Çatak;

21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu

24 Kasım Pazar: Yağmurlu

25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

Edremit;

21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu

24 Kasım Pazar: Yağmurlu

25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

Erciş;

21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu

24 Kasım Pazar: Yağmurlu

25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

Gevaş;

21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu

24 Kasım Pazar: Yağmurlu

25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

Gürpınar;

21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu

24 Kasım Pazar: Yağmurlu

25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

İpekyolu;

21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu

24 Kasım Pazar: Yağmurlu

25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

Muradiye;

21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu

24 Kasım Pazar: Yağmurlu

25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

Özalp;

21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu

24 Kasım Pazar: Yağmurlu

25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

Saray;

21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu

24 Kasım Pazar: Yağmurlu

25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

Tuşba;

21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu

24 Kasım Pazar: Yağmurlu

25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

Kaynak: WanHaber: Fatma Öztürk