Yayımlanan tahmini hava durumu verilerine göre Van’da hava sıcaklıkları sert düşecek ve kent genelinde kar yağışı olacak.

Meteoroloji hava tahmini raporuna göre Van’da parçalı bulutlu havanın bugünden (Perşembe) 23 Kasım Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

24 Kasım Pazar günü Van genelinde yağışlı hava sisteminin etkili olması tahmin ediliyor. 25 Kasım Pazartesi günü itibari ile de Van’a giriş yapacak kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olması ön görülüyor.

Yayımlanan tahmini hava durumu verilerine göre Van’da önümüzdeki 5 günlük hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray; 21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu 22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu 23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu 24 Kasım Pazar: Yağmurlu 25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı Başkale; 21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu 22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu 23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu 24 Kasım Pazar: Yağmurlu 25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı Çaldıran; 21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu 22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu 23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu 24 Kasım Pazar: Yağmurlu 25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı Çatak; 21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu 22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu 23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu 24 Kasım Pazar: Yağmurlu 25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı Edremit; 21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu 22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu 23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu 24 Kasım Pazar: Yağmurlu 25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı Erciş; 21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu 22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu 23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu 24 Kasım Pazar: Yağmurlu 25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı Gevaş; 21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu 22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu 23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu 24 Kasım Pazar: Yağmurlu 25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı Gürpınar; 21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu 22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu 23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu 24 Kasım Pazar: Yağmurlu 25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı İpekyolu; 21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu 22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu 23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu 24 Kasım Pazar: Yağmurlu 25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı Muradiye; 21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu 22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu 23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu 24 Kasım Pazar: Yağmurlu 25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı Özalp; 21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu 22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu 23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu 24 Kasım Pazar: Yağmurlu 25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı Saray; 21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu 22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu 23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu 24 Kasım Pazar: Yağmurlu 25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı Tuşba; 21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu 22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu 23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu 24 Kasım Pazar: Yağmurlu 25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı