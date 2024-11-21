Yayımlanan tahmini hava durumu verilerine göre Van’da hava sıcaklıkları sert düşecek ve kent genelinde kar yağışı olacak.
Meteoroloji hava tahmini raporuna göre Van’da parçalı bulutlu havanın bugünden (Perşembe) 23 Kasım Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
24 Kasım Pazar günü Van genelinde yağışlı hava sisteminin etkili olması tahmin ediliyor. 25 Kasım Pazartesi günü itibari ile de Van’a giriş yapacak kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olması ön görülüyor.
Yayımlanan tahmini hava durumu verilerine göre Van’da önümüzdeki 5 günlük hava durumu şu şekilde olacak;
Bahçesaray;
21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu
24 Kasım Pazar: Yağmurlu
25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
Başkale;
21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu
24 Kasım Pazar: Yağmurlu
25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
Çaldıran;
21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu
24 Kasım Pazar: Yağmurlu
25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
Çatak;
21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu
24 Kasım Pazar: Yağmurlu
25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
Edremit;
21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu
24 Kasım Pazar: Yağmurlu
25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
Erciş;
21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu
24 Kasım Pazar: Yağmurlu
25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
Gevaş;
21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu
24 Kasım Pazar: Yağmurlu
25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
Gürpınar;
21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu
24 Kasım Pazar: Yağmurlu
25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
İpekyolu;
21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu
24 Kasım Pazar: Yağmurlu
25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
Muradiye;
21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu
24 Kasım Pazar: Yağmurlu
25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
Özalp;
21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu
24 Kasım Pazar: Yağmurlu
25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
Saray;
21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu
24 Kasım Pazar: Yağmurlu
25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
Tuşba;
21 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu
24 Kasım Pazar: Yağmurlu
25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı