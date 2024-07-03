Özdemir, Merih'in şans bulsaydı yüzde yüz oynayacağını belirtti. Ancak o dönemin teknik direktörü Pereira, stopere ihtiyacı olmadığını söyleyerek Merih'e şans tanımamıştı.

Profesyonellik konusunda da sorunlar yaşandığı anlaşılıyor. Kulübün Merih'e teklif ettiği 1,5 milyar TL'lik ücret paketi genç oyuncu tarafından yetersiz bulunmuş. Merih, "Bu rakama imza atmam, bir yol buldum, o yolda ilerlemek istiyorum" diyerek kulübün teklifini reddetmişti.

Özdemir'in açıklamalarına göre, Merih Demiral Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiği takımlarda daha fazla şans bulabildi ve gelişimini sürdürebildi. Aynı dönemde Fenerbahçe altyapısından Oğuz Kağan ve Burak Albayrak'ın da Çaykur Rize'de iyi performans gösterdiği vurgulandı.

Özdemir, kulüplerin borçlara girerek kendilerini "yemeye başladığı" tespitinde bulundu. Genç yeteneklere daha fazla şans verilmesi gerektiğini savunan Özdemir, Merih gibi oyuncuların kulübe kazandıracağı paraların kulüplerce başka yerlere harcandığını ifade etti.

Son olarak Özdemir, Fenerbahçe altyapısında çalıştığı için gurur duyduğunu belirterek, Ömer Faruk Beyaz, Merih Bostan ve Muhammet Gümüşkaya'dan gelecekte patlama beklediklerini söyledi.