Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Avusturya’yı 2-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Merih Demiral, gol sonrası ‘Bozkurt’ işareti ile tribünleri selamladı. UEFA, siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi. Cezanın kamuoyuna duyurulması sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kente Merih Demiral’ın heykelini dikeceğini açıkladı. Karaçayır Mahallesi’ne dikilen, bozkurt işareti yapan heykel, Eylül 2024’te törenle açıldı.

HEYKELİNİ ZİYARET ETTİ

Milli futbolcu Merih Demiral, kentin en işlek caddelerinden birinin üzerinde bulunan, ‘Bozkurt’ işareti yapan heykelini ziyaret etti. Milli futbolcuyu burada vatandaşlar karşıladı. Çocukların isteklerini geri çevirmeyen Demiral, fotoğraf çektirerek imza verdi. Kendi heykeliyle fotoğraf çektirdi.

‘ÇOK GURUR DUYULACAK BİR ANIT’

Bozkurt sembolünün Türk milleti için önemine değinen Demiral, “Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum çok gururluyum heykeli gördüğüm için tekrardan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bozkurt sembolü Türk milleti için çok önemi bir sembol. Bu heykel sadece benim özelimde değil her Türk evladının, Türk milleti için çok önemli, çok gurur duyulacak bir anıt. O yüzden burada başkanımız çok önemli bir işe imza attı bence. Ben de burada olduğum için çok gururlu ve mutluyum. Çocukların da sevgisi var. Milli takımda her oynadığımda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bunu milletimiz de görüyor” dedi.

MİNİK FUTBOLCULARI ZİYARET ETTİ

Milli futbolcu, heykel ziyaretinin ardından Bolu’daki amatör futbol kulüplerinde mücadele eden minik sporcularla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan Demiral, minik futbolculardan gelen soruları yanıtladı. Bozkurt işaretini, tribünlerde gördüğü taraftarlara ithafen yaptığını söyledi.