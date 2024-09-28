Kritik mücadelelerin oynanacağı 2. Lig Kırmızı Grup’ta, temsilcimiz Artı Değe Van Spor FK de lider Menemen Futbol Kulübü’ne konuk oluyor.

Ligin ilk 4 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1’de yenilgi alan Artı Değer Van Spor FK, 4 maçında da sahadan galibiyetle ayrılan rakibini frenlemeyi ve maçı kazanmayı arzuluyor.

FUTBOLCULARLA TOPLANTI

Bugün saat 19.00’da Menemen İlçe Stadı’nda oynanacak maç öncesi Artı Değer Van Spor FK Başkanı Erol Temel ve Genel Sekreter Gökhan Hanoğlu, futbolcularla toplantı gerçekleştirdi.

Takımın İzmir’deki hazırlıklarını da yakından takip eden yöneticiler, maç öncesi futbolcularla hem toplantı gerçekleştirdi, hem moral verdi.

Kulüp Başkanı Erol Temel, maçın önemine vurgu yaparak, takıma olan inancını dile getirdi ve futbolculara başarılar diledi.

TARAFTARLARA SESLENDİ

Artı Değer Van Spor FK Başkanı Erol Temel, taraftarlara da seslenerek; “Birlikte güçlüyüz, birlikte kazanacağız” dedi.

İzmir ve çevresindeki taraftarları da maça davet eden Temel, hedefledikleri şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığına vurgu yaptı.