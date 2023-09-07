WanHaber – ÖZEL
Van’ın İpekyolu ilçesi Karşıyaka mahallesinde ara sokaklarda doğalgaz kazı çalışmaları sonrasında düzeltilmeyen yollar mahalle sakinlerini mağdur ediyor.
Mahalle sakinleri, doğalgaz çalışmaları sırasında yolların kazıldığını, çalışmaların tamamlanmasının ardından bozulan yolların yeniden asfaltla düzeltilmediğini söyledi.
Özellikle kışın bozuk yolların sorun oluşturduğunu belirten vatandaşlar, doğalgaz çalışmalarından ötürü bozulan yolların onarılmasını istiyor.
Vatandaşlar, kış aylarına girilmeden söz konusu bozulan yolların onarılması gerektiğini dile getiriyor.
Haber: Ramazan Çetin