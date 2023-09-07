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OVP'de 2024'ün son çeyreğinde Dijital Türk Lirası'na ilişkin idari düzenleme yapılacağı ve Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesinin ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk Lirası'nın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüleceği belirtildi.

İLK ÖDEME 2022 SONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme Aralık 2022'de işlemleri gerçekleştirildi.

Söz konusu ödemenin ardından Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir.

Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

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