Peki, Limon FC kadrosunda kimler var ve bu skandalın ardında neler yaşanıyor?

Limon FC Kadrosu:

Osman Naz - Kaleci

- Kaleci Berker Güllü - Forvet

- Forvet Yiğit Yenihayat - Defans

- Defans Berke Onuk - Orta Saha

- Orta Saha Yiğit Özbay - Orta Saha

- Orta Saha Osman Ural - Orta Saha

- Orta Saha Alp Arda - Kaleci

- Kaleci Berk Kıratlı - Orta Saha

- Orta Saha Mehmet Yeşil - Defans

- Defans Berkay Sezer - Forvet

- Forvet Serhat Kot - Orta Saha

- Orta Saha Mete Demir - Orta Saha

- Orta Saha Memos Sözer - Defans

Teknik Direktör: Burak Kaymak

Limon FC Diskalifiye mi Olacak? Limon FC, büyük bir tartışmanın ortasında. Takımın popüler Twitch yayıncısı Burak Kenan "Holmes" Öztürk'ün maç öncesinde yaptığı uygunsuz paylaşımlar ve çirkin imaları büyük tepki çekti. Holmes'ün rakip takım oyuncularının eşleri ve sevgilileri hakkında yaptığı tacize varan paylaşımlar, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Rakip takım oyuncularından Uri Pons, maç sırasında ve öncesinde yaşananları anlatarak, eşlerinin taciz edildiğini ve bu duruma sessiz kalamayacaklarını belirtti. Bu skandalın ardından Limon FC'nin Kings League'den diskalifiye edilip edilmeyeceği tartışılmaya başlandı.

Gerard Pique'nin düzenlediği bu prestijli turnuvada, böyle bir olayın yaşanması spor camiasında büyük yankı uyandırdı. Limon FC'nin durumu ve Holmes'ün davranışları hakkında yapılacak resmi açıklamalar merakla bekleniyor.

Limon FC'nin geleceği belirsizliğini korurken, takımın ve oyuncuların bu skandaldan nasıl etkileneceği büyük bir soru işareti. Kings League'den gelecek resmi açıklamalarla durum netlik kazanacak. Şimdi gözler, turnuva yönetiminin vereceği kararda!