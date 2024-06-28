Fenerbahçe, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Udinese'nin genç yıldızı Lazar Samardzic için resmi adımlar attı. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine tekliflerini sundu ve şimdi gözler bu yıldız oyuncunun kararında. Peki, Lazar Samardzic kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte tüm detaylar!

Lazar Samardzic Kimdir?

Lazar Samardzic, 24 Şubat 2002'de Berlin'de doğmuş Sırp asıllı bir futbolcudur. Futbol kariyerine 2009-2010 sezonunda Neukölln altyapısında başlayan Samardzic, daha sonra Hertha Berlin'in U17 ve U19 takımlarında forma giydi. 2020/2021 sezonunda Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan yetenekli oyuncu, 2021/2022 sezonunda 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Udinese'ye geçti.

Kariyer Başarıları

Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 34 maça çıkan Samardzic, 6 gol ve 2 asist ile dikkat çekti. Aynı zamanda, Sırbistan milli takımı ile Euro 2024'te 2 maçta süre aldı. İlk yıllarında Almanya milli takımının çeşitli yaş kategorilerinde forma giyen Samardzic, 2023 yılında milli takım tercihini Sırbistan'dan yana kullandı.

Fenerbahçe'nin Transfer Hamlesi

Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da transfer listesinde yer alan Lazar Samardzic için Udinese'ye resmi teklifini sundu. İtalyan ekibi, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakarken, 22 yaşındaki Sırp yıldız da diğer teklifleri değerlendirdikten sonra son kararını verecek.

Mevkisi Ne?

Lazar Samardzic, orta saha mevkisinde oynayan ve oyun kurma becerisi ile tanınan bir futbolcu. Hem hücumda hem de savunmada etkili olan Samardzic, genç yaşına rağmen sahada olgun bir performans sergiliyor.

Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesiyle kadrosuna büyük bir güç katacağı ve taraftarların büyük heyecan duyduğu bu süreçte, Lazar Samardzic'in kararını sabırsızlıkla bekliyoruz! Bu transferle ilgili son dakika gelişmelerini ve daha fazlasını kaçırmamak için takipte kalın!