Van Büyükşehir Belediye Meclisi toplanarak, bu hafta sonu yapılacak sınavlar ile Kurban Bayramı süresince belediyeye ait otobüslerin ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.

Mecliste oy birliği ile alınan karar gereği; Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde toplu taşıma hizmeti veren belediyeye ait toplu taşıma otobüsleri 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan TYT-AYT-YDT sınavına girecek öğrencilerin sınav giriş belgelerini göstermeleri şartı ve Kurban Bayramı süresince tüm vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.