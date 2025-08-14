Kültür ve Turizm Bakanlığı, aralarında Van’ın da olduğu birçok ilde personel alımı yapacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, 2024 KPSS (B) grubu KPSSP93 ve KPSSP94 puan sıralaması esas alınarak toplamda 207 büro personeli, 222 koruma ve güvenlik görevlisi, 154 temizlik görevlisi, 69 şoför, 1 aşçı, 102 kütüphaneci, 2 tekniker ve 38 teknisyen personeli alınacağı duyuruldu.

VAN’DA 12 KİŞİ ALINACAK

Söz konusu ilanda, Van’da 2 büro personeli, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 temizlikçi, 1 kütüphaneci ve 2 teknisyen istihdam edileceği belirtildi.

GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

- Türk Vatandaşı olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

-Başvurular elektronik ortamda 25 Ağustos- 8 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

- Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

- Adaylar sadece merkez ya da bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercihine göre yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

İlanın tüm detaylarına (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) sayfasından Kültür ve Turizm Bakanlığı başlığı altındaki linkten ulaşılabilir.