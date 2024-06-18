Doğanın mucizesi olan bazı bitkilerin sürekliliği tehlike altında.

Bu bitkilerin devamlılığı için getirilen önlemlerden birisi de koparılmasını önlemek.

Bolu Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı endemik bitkilere ev sahipliği yapıyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, nilüferlerin sarı, beyaz, pembe renklerdeki çiçekleri ve geniş yeşil yapraklarıyla su yüzeyinde oluşturdukları ahengi, kasım ayının sonuna kadar görme imkanına sahip.

Nilüferler çiçek açtı

Doğal güzellikleri dolayısıyla her mevsim yerli ve yabancı tatilcilerin ziyaret ettiği parklarda yer alan göllerdeki endemik bitki türlerinden nilüferler, bugünlerde çiçek açmaya başladı.

Koparana 387 bin 141 lira ceza

Bolu Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde yetişen endemik tür olan nilüfer çiçeğinin koparılması halinde 387 bin 141 lira cezai işlem uygulanıyor.

Cezalar, Çevre Kanunu'na dayanılarak veriliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, koruma altındaki nilüferlerin çiçeklerini koparanlara Çevre Kanunu kapsamında biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 387 bin 141 lira ceza kesiliyor.

Denetimler sürüyor

Bu arada, Gölcük ve Abant'taki nilüferlerin zarar görmemesi için bölgedeki denetimlerin sürdüğü bildirildi.

Bu yıl şu ana kadar cezai işlem yapılmadığı da öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.