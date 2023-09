Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber – ÖZEL

Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak, Van TV’de canlı yayın programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Van Spor’a destek verilmesi gerektiğini belirten Başkan Kıyak, sponsorluk gelirlerinin olmadığını söyledi.

Sezon başı yapılan kongre sonrası, Van Spor FK, “Alagöz olarak anılacak” şeklinde açıklama yapan Başkan Kıyak, sponsorluk anlaşmasının belli nedenlerden kaynaklı gerçekleşmediğini söyledi.

“VANSPOR’UN SPONSORU YOK”

Van Spor ’un şu an sponsorunun olmadığını ifade eden Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak, “Biz şu an diyoruz ya Van Spor büyük bir camia, şu an Van Spor’un sponsoru yok. Bu bizim utancımız, ayıbımızdır. Biz şu an sponsor bulamıyoruz. Bitexen’le olan sözleşmemizi fesih ettik. Bir tane Allah rızası için bu memleketin ekmeğini yiyen, ben Vanlıyım diyen bir tane iş adamı çıkıp da destek olalım demedi” diye konuştu.

“BİR UMUTLA BEKLİYORUZ”

İsim ve göğüs sponsorlarının boşta olduğunu açıklayan Başkan Kıyak, “Şampiyonluğa oynayan büyük camia dediğimiz ve Türkiye’mizin en güzide varlıklı iş adamlarının olduğu bir ilin takımı maalesef şu anda hem isim hem de göğüs sponsoru boşta. Ben ve yönetimim aylardır kapısını çalmadığımız iş adamı kalmadı, holdingler kalmadı. Ben bunu üzülerek söylüyorum. Elbet bir gün bir memleket sevdalısı çıkar. Bu memleketin ekmeğini yemiş, vefasızlık yapmayan bir iş adamımız, bir abimiz çıkar bizleri arar. Bizler Van Spor için ne yapabiliriz diye bir umutla bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Haber: Mehmet Salih Giyci