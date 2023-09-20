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Erciş Kaymakamlık konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda mahalle muhtarlarıyla tanışma toplantısına katılan Kaymakam Murat Karaloğlu, mahallelerdeki sorun ve sıkıntıları da dinleyip not aldı. 102 mahalle muhtarının yanı sıra bütün kurum amirleri de hazır bulunan toplantıda Kaymakam Karaoğlu, mahallelerdeki sorunları muhtarlardan dinlerken aynı zamanda sorunun talep edildiği kurum amirinden de bilgi alış verişinde bulundu. Kaymakam Karaloğlu, 102 mahalle muhtarını tek tek dinleyip hem tanışmak hem de mahalle sorunları hakkında bilgi alırken, sorunlar kurum amirlerince ve kaymakamlık personelince not edilip kısa sürede çözüm önceliğine göre hayata geçirileceği belirtildi. İha