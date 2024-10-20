Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 8. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Zirveyi ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçlarda takımlar 3 puan arayacak.

HAFTANIN EN KRİTİK MAÇI

Haftanın en kritik ve çekişmeli maçına sahne olması beklenen Menemen Futbol Kulübü - Motolux 68 Aksarayspor arasındaki mücadele zirveyi direkt etkileyecek.

Şuana kadar ligdeki galibiyet, beraberlik, attıkları ve yedikleri gollerden puan durumuna kadar eşit olan zirvedeki iki takım Menemen Futbol Kulübü ile Motolux 68 Aksarayspor karşı karşıya gelecek.

19 puanla lider durumdaki Menemen Futbol Kulübü ile aynı puan ve aynı averajla 2. sırada yer alan Motolux 68 Aksarayspor zorlu maçta kozlarını paylaşacak. Bu maç öncesi iki takım da ligde 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Her iki güçlü rakibin de yenilgisi bulunmuyor. Her iki ekip de 15 gol kaydederken, kalelerinde sadece 3’er gol gördü. Futbolseverler merakla bu maçın sonucunu bekliyor.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 8. hafta maçında bugün ki program ise şu şekilde;

20.10.2024 14:00 Karaman Futbol Kulübü - Diyarbekir Spor A.Ş.

20.10.2024 14:30 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Merkür Jet Erbaaspor

20.10.2024 15:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Serik Belediyespor

20.10.2024 15:30 Belediye Derince Spor - Somaspor

20.10.2024 19:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Giresunspor

20.10.2024 19:00 Menemen Futbol Kulübü - Motolux 68 Aksarayspor

20.10.2024 19:00 Çimentaş Elazığspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi FSK