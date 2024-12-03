Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecanlı bir hafta yaşandı. Zor maçların oynandığı haftada lider hata yapmadı, Artı Değer Van Spor FK de evinde kazanmasını bildi.

Kendi sahasında maç kazanmakta güçlük çeken Artı Değer Van Spor FK, şansızlığını yendi ve bu hafta 3 puanı 2 golle aldı. Ortaya koyduğu mücadele ve iyi oyunla da dikkat çeken Artı Değer Van Spor FK, 8. olarak girdiği haftayı 7. olarak tamamladı.

Puanını 24’e çıkaran Artı Değer Van Spor FK, 7. sıraya yükseldi. Lider durumdaki Serik Belediyespor, namağlup unvanını koruyarak girdiği haftada Menemen Futbol Kulübü’nü de yenmeyi başardı ve liderliğini sürdürdü.

Bir diğer iddialı ekip Motolux 68 Aksarayspor, sahasında Diyarbekir Spor A.Ş.’yi 1 – 0 mağlup ederek liderin 2 puan gerisinde 2. sırayı koruyor.

Yine gözlerin üzerinde olduğu bir diğer maçta da Çimentaş Elazığspor, Bucaspor 1928’i 1 – 0’la geçerek hanesine 3 puan yazdıran ekiplerden biri oldu.

İşte 14. Hafta toplu sonuçları;

Merkür Jet Erbaaspor 2-1 Ankara Demirspor

Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK 0-1 Somaspor

Nazilli Spor A.Ş. 2-1 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

Motolux 68 Aksarayspor 1-0 Diyarbekir Spor A.Ş.

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 2-0 Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Karaman Futbol Kulübü 1-1 Giresunspor

Menemen Futbol Kulübü 0-1 Serik Belediyespor

Belediye Derince Spor 0-0 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Çimentaş Elazığspor 1-0 Bucaspor 1928

PUAN DURUMU