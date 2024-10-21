Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 8. hafta geride kaldı. Heyecanlı maçlara sahne olan haftanın en zorlu maçında lider Menemen Futbol Kulübü, kendisiyle aynı puan ve averaja sahip, namağlup Motolux 68 Aksarayspor’u 2 – 0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Ligde namağlup ve 22 puanla lider durumda olan Menemen Futbol Kulübü, Motolux 68 Aksarayspor’un namağlup unvanına son verirken, rakibine de 3 puan fark atmış oldu.

Haftanın en gollü maçında Nazilli Spor A.Ş ile Ankara Demirspor 4 – 4 berabere kaldı.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü kendi sahasında Merkür Jet Erbaaspor’a 2 – 1 mağlup olurken, haftanın en farklı galibiyetini ise Çimentaş Elazığspor aldı. Çimentaş Elazığspor, kendi sahasında konuk ettiği Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK’yi 5 – 0 mağlup etmeyi başardı.

Kırmızı Grup’ta 22 puanla Menemen Futbol Kulübü liderliğini sürdürürken, 19 puanla 2. sırada Motolux 68 Aksarayspor, 18 puanla 3. sırada Serik Belediyespor bulunuyor. Artı Değer Van Spor FK ise 9 puanla 10. sırada yer alıyor.

HAFTANIN SONUÇLARI

Nazilli Spor A.Ş. 4-4 Ankara Demirspor

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 0-0 Bucaspor 1928

Karaman Futbol Kulübü 2-0 Diyarbekir Spor A.Ş.

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 1-2 Merkür Jet Erbaaspor

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 1-3 Serik Belediyespor

Belediye Derince Spor 1-0 Somaspor

Karacabey Belediye Spor A.Ş. 3-1 Giresunspor

Menemen Futbol Kulübü 2-0 Motolux 68 Aksarayspor

Çimentaş Elazığspor 5-0 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

PUAN DURUMU