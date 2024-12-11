Zevkli ve çekişmeli maçlara sahne olan Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 15. hafta maçları geride kaldı. Artı Değer Van Spor FK’nin puansız kapattığı haftada zirve de el değiştirdi.

Çekişmeli maçlar sonrası PFDK sevkleri de belli oldu.

Kırmızı Grup’ta bulunan isimler PFDK sevkine ilişkin raporda şu ifadelerle yer aldı; “Serik Belediyespor Kulübü’nün 08.12.2024 tarihinde oynanan Serik Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Ankara Demirspor Kulübü görevlisi Mustafa Kurnaz’ın 08.12.2024 tarihinde oynanan Ankara Demirspor-Giresunspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 09.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Çimentaş Elazığspor Kulübü idarecisi Mustafa Şerifoğulları’nın 08.12.2024 tarihinde oynanan Karacabey Belediye Spor A.Ş.-Çimentaş Elazığspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bucaspor 1928 Kulübü’nün 08.12.2024 tarihinde oynanan Bucaspor 1928-Menemen Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Bucaspor 1928 Kulübü futbolcusu Selahattin Seyhun’un aynı müsabakadaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 09.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Diyarbekir Spor A.Ş. Kulübü’nün 08.12.2024 tarihinde oynanan Diyarbekir Spor A.Ş.-Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki ‘7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK antrenörü Murat Daban’ın 08.12.2024 tarihinde oynanan Diyarbekir Spor A.Ş.-Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 09.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”