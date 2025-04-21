Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta son iki haftaya girildi. İlk hedefi play-off olan Artı Değer Van Spor FK, bu hedefine ulaşmış oldu. Siyah – kırmızılı ekip, taraftarlarının desteği ile zor maçta sahasından 3 puanla ayrılmayı başardı.

Van Spor’un golcü ismi Okan Eken’in 75. dakikada bulduğu golle, Artı Değer Van Spor FK sahadan 1 – 0 üstünlükle ayrılan taraf oldu.

Kırmızı Grup’ta önemli maçlar oynandı. Haftanın toplu sonuçları şu şekilde;

Giresunspor 1-3 Ankara Demirspor

Merkür Jet Erbaaspor 6-3 Somaspor

Karaman Futbol Kulübü 3-2 Belediye Derince Spor

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 1-0 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK 1-2 Diyarbekir Spor A.Ş.

Çimentaş Elazığspor 1-0 Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Motolux 68 Aksarayspor 2-2 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor

Ülkea Nazillispor 0-6 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Menemen Futbol Kulübü 2-0 Bucaspor 1928