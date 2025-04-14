Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 31. hafta geride kaldı. Çekişmeli maçlara sahne olan, liderin bir kez daha değiştiği haftada heyecan da zirve yaptı.

Ligin bitimine 3 hafta kala Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor liderliği bir kez daha ele geçirerek avantajı kaparken, temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise haftayı puansız kapatınca play-off biletini önümüzdeki haftalara bıraktı.

Artı Değer Van Spor FK’yi mağlup eden Karacabey Belediye Spor A.Ş. yeniden play-off için ümidini artırırken, 52 puanla 7. sırada bulunuyor. Artı Değer Van Spor FK ise 55 puanla 6. sıraya gerilerken, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ise ligde 5. sıranın yeni sahibi oldu.

Grupta düşme hattında da büyük bir çekişme yaşanıyor. Ligin ikinci devresinde gösterdiği performansla lige tutunmak isteyen Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş, çok kritik maçta sahasında konuk ettiği Belediye Derince Spor’u 2 – 0 mağlup ederek düşme hattının üstüne çıkarken, rakibini ise ateş hattına attı.

Ligin bitimine 3 hafta kala Kırmızı Grup’ta nefes kesen maçlar oynanmaya devam edecek.

HAFTANIN SONUÇLARI

Bucaspor 1928 0-3 Çimentaş Elazığspor

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 6-1 Ülkea Nazillispor

Giresunspor 0-1 Karaman Futbol Kulübü

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 2-0 Belediye Derince Spor

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor 3-1 Menemen Futbol Kulübü

Karacabey Belediye Spor A.Ş. 1-0 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

Ankara Demirspor 4-2 Merkür Jet Erbaaspor

Diyarbekir Spor A.Ş. 1-1 Motolux 68 Aksarayspor

Somaspor 3-2 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

PUAN DURUMU