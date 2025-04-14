Endemik bir tür olan Van Balığının neslini korumak için her yıl 15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı bu yıl da aynı tarihler arasında uygulanacak.

Yarın başlayacak olan av yasağı nedeniyle tedbirler artırılırken, duyarlı vatandaşlar da bu dönemde balığın avlanmamasını, satılmamasını ve alınmamasını istiyor.

Endemik bir tür olan Van Balığı, her yıl üremek için tatlı sulara göç ediyor. Bu göç nedeniyle, 15 Nisan’da başlayan 3 aylık av yasağı, balıkların yumurtalarını güvenle bırakmasını ve nesillerini sürdürmesini amaçlıyor.

Balık popülasyonunu korumak için kritik olan bu dönemde, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik gibi kamu kurumu ekipleri denetimlerde etkin rol oynuyor.

TATLI SULARA GÖÇ BAŞLAYACAK

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan Van Balığı (inci kefali) için yarından itibaren av yasağı başlayacak. Balıklar da bir süre sonra tatlı sulara doğru göç yolculuğuna çıkacak. Zorlu bir yolculuğun ardından yumurtalarını tatlı sulara bırakacak olan balıklar, ardından yeniden Van Gölü’ne dönerek üreme sürecini tamamlayacak.

Balıkların göçü esnasında muhteşem görsel bir şölen de oluşuyor. Vatandaşlar ve turistler, görsel şöleni izlemek için uygun alanlara akın ederken, balık göçüne ilişkin festival de düzenleniyor.

Balık göçü aynı zamanda büyük bir turizm potansiyeli de barındırıyor.