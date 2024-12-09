Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta ilklerin yaşandığı bir hafta daha geride kaldı. Çekişmeli maçlara sahne olan haftada lider bir kez daha değişti.

TEMSİLCİMİZ DEPLASMANDA İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Son haftaların formda takımı Artı Değer Van Spor FK, bu sezon deplasmandaki ilk yenilgisini almış oldu.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.’ye konuk olan Artı Değer Van Spor FK, aynı zamanda liderin kaybettiği haftada zirve ile arasındaki puan farkını kapatma fırsatını değerlendirememiş oldu.

SERİK SPOR NAMAĞLUP UNVANINI KAYBETTİ

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 15. haftaya kadar namağlup gelen Serik Belediyespor, kendi sahasında Motolux 68 Aksarayspor’a 3 – 1 mağlup olarak hem liderlik koltuğunu kaptırdı hem de sezonun ilk mağlubiyetiyle tanışmış oldu. Zor deplasmanda rakibini yenmeyi başaran Motolux 68 Aksarayspor ise liderlik koltuğuna oturdu.

6 MAÇ BERABERE TAMAMLANDI

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında oynanan 9 maçın 6’sı beraberlikle sonuçlandı. Grupta 6 maç berabere tamamlanırken, 2 maçı deplasman takımları ve 1 maçı da ev sahibi ekip kazanmış oldu.

Motolux 68 Aksarayspor ve Nazilli Spor A.Ş. haftanın deplasmanda kazanan takımları olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. evinde kazanan, Artı Değer Van Spor FK ise deplasmanda kaybeden tek takım oldu.

İşte Kırmızı Grup’ta toplu sonuçlar;

Karacabey Belediye Spor A.Ş. 1-1 Çimentaş Elazığspor

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 0-1 Nazilli Spor A.Ş.

Belediye Derince Spor 0-0 Karaman Futbol Kulübü

Bucaspor 1928 1-1 Menemen Futbol Kulübü

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 1-0 Artı Değer Van Spor FK

Ankara Demirspor 2-2 Giresunspor

Somaspor 1-1 Merkür Jet Erbaaspor

Serik Belediyespor 1-3 Motolux 68 Aksarayspor

Diyarbekir Spor A.Ş. 0-0 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi FSK

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