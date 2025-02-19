Kırmızı Grup’ta heyecan devam ediyor. Grupta zirve mücadelesi veren takımlar ile alt sıralardan kurtulmak isteyen takımlar galibiyet hesapları yapıyor.

Artı Değer Van Spor FK, ligin 24. haftasında sahasında Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK’yı konuk edecek. Van Spor’un cezası nedeniyle bu maç seyircisiz oynanacak.

Haftanın en önemli maçlarından birinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ve Çimentaş Elazığspor - Motolux 68 Aksarayspor karşı karşıya gelecek. Bu maçlar, zirveyi yakından ilgilendiriyor.

KIRMIZI GRUP’TA 24. HAFTA PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE

22.02.2025 14:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Diyarbekir Spor A.Ş.

22.02.2025 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor

23.02.2025 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Bucaspor 1928

23.02.2025 14:00 Çimentaş Elazığspor - Motolux 68 Aksarayspor

23.02.2025 14:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

23.02.2025 14:00 Menemen Futbol Kulübü - Giresunspor

23.02.2025 14:00 Ülkea Nazillispor - Merkür Jet Erbaaspor

23.02.2025 14:00 Belediye Derince Spor - Ankara Demirspor

23.02.2025 14:00 Karaman Futbol Kulübü – Somaspor