Kırmızı Grup’ta heyecan devam ediyor. Grupta zirve mücadelesi veren takımlar ile alt sıralardan kurtulmak isteyen takımlar galibiyet hesapları yapıyor.
Artı Değer Van Spor FK, ligin 24. haftasında sahasında Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK’yı konuk edecek. Van Spor’un cezası nedeniyle bu maç seyircisiz oynanacak.
Haftanın en önemli maçlarından birinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ve Çimentaş Elazığspor - Motolux 68 Aksarayspor karşı karşıya gelecek. Bu maçlar, zirveyi yakından ilgilendiriyor.
KIRMIZI GRUP’TA 24. HAFTA PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE
22.02.2025 14:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Diyarbekir Spor A.Ş.
22.02.2025 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor
23.02.2025 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Bucaspor 1928
23.02.2025 14:00 Çimentaş Elazığspor - Motolux 68 Aksarayspor
23.02.2025 14:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK
23.02.2025 14:00 Menemen Futbol Kulübü - Giresunspor
23.02.2025 14:00 Ülkea Nazillispor - Merkür Jet Erbaaspor
23.02.2025 14:00 Belediye Derince Spor - Ankara Demirspor
23.02.2025 14:00 Karaman Futbol Kulübü – Somaspor