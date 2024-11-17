Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 12. hafta maçları bugün oynanacak. Birbirinden heyecanlı maçlara sahne olması beklenen zorlu haftada Artı Değer Van Spor FK, zirve yarışında önemli maçlardan birine çıkacak.

Lider Motolux 68 Aksarayspor’un kendi sahasında Ankara Demirspor’u ağırlayacağı haftada 2. sıradaki Menemen Futbol Kulübü ise Somaspor’u konuk edecek. 3. Sırada bulunan Serik Belediyespor ise temsilcimiz ile karşılaşacak.

VAN SPOR – SERİK BELEDİYESPOR MAÇ SAATİ?

Artı Değer Van Spor FK – Serik Belediyespor maçı bugün Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak. Zorlu maç saat 14.00’te başlayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Artı Değer Van Spor FK – Serik Belediyespor maçında hakem Sinan Özcan düdük çalacak. Yardım hakemliklerini Hasan Ata ve Sadettin Ebrar Balcı’nın yapacağı maçta Ahmet Turan Timuroğlu ise 4. hakem olarak hazır bulunacak.

TÜM MAÇLAR AYNI SAATTE BAŞLAYACAK

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta bugün oynanacak olan tüm maçlar saat 14.00’te başlayacak. Grupta 9 karşılaşma oynanacak.

İşte 12. hafta maç programı;

17.11.2024 14:00 Motolux 68 Aksarayspor - Ankara Demirspor

17.11.2024 14:00 Menemen Futbol Kulübü - Somaspor

17.11.2024 14:00 Karaman Futbol Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

17.11.2024 14:00 Çimentaş Elazığspor - Diyarbekir Spor A.Ş.

17.11.2024 14:00 Belediye Derince Spor - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

17.11.2024 14:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Giresunspor

17.11.2024 14:00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi FSK - Merkür Jet Erbaaspor

17.11.2024 14:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Serik Belediyespor

17.11.2024 14:00 Nazilli Spor A.Ş. - Bucaspor 1928