'KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR'

1966 yılında Trabzon'da doğan ve Rize kökenli bir ailenin çocuğu olan Kemal Memişoğlu, tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1990 yılında tamamladı. Genel cerrahi uzmanlığı eğitimini 1995 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aldı. Kariyerinde çeşitli önemli görevler üstlenen Memişoğlu, 1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak çalıştı.

1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi'nde karaciğer ve gastrointestinal transplantasyon ünitesinde görev yaptı, ardından 2000-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başasistan olarak görevlendirildi. 2002 yılında PTT Hastanesi'ne başhekim olarak atandı. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekimlik yaptı. Daha sonra İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği'nde Tıbbi Hizmetler Başkanı ve Genel Sekreter olarak görev aldı. 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında ise Genel Cerrahi Profesörü unvanlarını alan Memişoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.