Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında sınır güvenliğinin sağlanması, sınırda yaşanılan olaylara ilişkin görüş ve önerilerin müzakere edilmesi nedeniyle 14 Mart 2023 tarihinde Doğubayazıt ilçesinde toplantı yapıldı.

Çaldıran heyeti adına Çaldıran 1. Derece Hudut Komiseri Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, İran İslam Cumhuriyeti heyeti adına Kilisekent 1. Derece Hudut Komiseri Muavini Sayın Ali Ekber Beytullahzade başkanlığında Doğubayazıt Kaymakamlığı toplantı salonunda görüşme gerçekleşti. Çaldıran ve Kilisekent sınır hattında meydana gelebilecek terörist geçişi, yasadışı göç, insan, mal ve hayvan kaçakçılığı, uyuşturucu sevkiyatı ve diğer sınır konularının görüşüldüğü toplantıda; sınırda gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhtemel yasa dışı olayların önüne geçilebilmesi için karşılıklı çalışmaların yapılması ve tedbirlerin artırılması ile sınır hattında alınan emniyet tedbirlerinin sonucunda mezkur olayların asgari düzeye düştüğü değerlendirildi. İki dost ve komşu ülke arasında yapılacak sonraki toplantıda görüşülecek konular kararlaştırılarak her iki ülkenin karşılıklı memnuniyetiyle toplantı sona erdi.

Toplantının 2 saat sürdüğünü ifade eden Kaymakam Türker, “Çaldıran ve Kilisekent sınır hattında meydana gelebilecek terörist geçişi, yasadışı göç, insan, mal-hayvan kaçakçılığı, uyuşturucu sevkiyatı ve diğer sınır konularının görüşüldüğü toplantıda; sınırda gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhtemel yasa dışı olayların önüne geçilebilmesi için karşılıklı çalışmaların yapılması ve tedbirlerin artırılması ile sınır hattında alınan emniyet tedbirlerinin sonucunda mezkur olayların asgari düzeye düştüğü değerlendirildi.

İki dost ve komşu ülke arasında yapılacak sonraki toplantıda görüşülecek konular kararlaştırılarak her iki ülkenin karşılıklı memnuniyetiyle toplantı sona erdi. Bir sonraki toplantıyı mevkidaşlarımızla İran’da bir araya geleceğiz” dedi.

Toplantıya Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Çaldıran 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Yüzbaşı Tuğcan Yavuz, Yazı İşleri Müdürü Şahbaz Kurt, Yazı İşleri Şefi Rüstem Durna ve Memur Adil Erdem katıldı.iha