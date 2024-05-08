Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin doğusunda yer alan Ed-Derec Mahallesi'ndeki El-Eybeki Camii çevresinde bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırı sonucu 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat'ın batısında yer alan Radi ailesine ait evi hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın doğusundaki bölgelere topçu ateşi açması sonucu ise Filistinli bir genç öldü.

Topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda Refah kentinin merkezindeki belediye binası da hedef alınırken, savaş uçakları kentteki Doğu Mezarlığı, Refah Sınır Kapısı civarı ve doğusundaki Es-Selam Mahallesi çevresinde çok sayıda alanı hedef aldı.

İsrail'in Refah'a düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü, 16 Filistinli yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Refah kentinin batısındaki Iyd ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında ölen 4 kişinin cenazesi ve aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 16 kişi Özel Kuveyt Hastanesi’ne ulaştırıldı.

Sağlık ekiplerinin yıkılan evin enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail'in Refah'ın merkezine topçu atışıyla düzenlediği saldırılarda 25 kişi yaralandı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği topçu saldırısında aralarında çocukların da olduğu 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail güçleri, Refah'ın merkezinde çok sayıda binayı topçu ateşiyle vurdu.

Alınan bilgiye göre, saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 25 kişi yaralandı, bazı yaralılar Kuveyt Hastanesine nakledildi.

Yaralıların hastanelere naklinin devam ettiği, saldırıların sürdüğü ve sağlık ekiplerinin, bazı bölgelere ulaşmakta zorlandığı ifade ediliyor.

Refah'ın doğusundaki kara saldırıları devam ederken İsrail ordusu sık sık bölgeye hava saldırıları düzenliyor.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.