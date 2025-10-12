ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD’nin Katar’ın Idaho’daki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü’nde bir hava üssü tesisi inşa etmesine izin vereceğini duyurdu. Anlaşmaya göre inşa edilecek tesisin amacının, Katar’ın F-15 uçakları ve pilotlarını ABD’de, Mountain Home Hava Üssü'nde eğitmek olduğu belirtildi.

Hegseth, Pentagon’daki Katarlı mevkidaşı Saoud bin Abdulrahman el-Sani ile yaptığı görüşmede, “Bu tesis, ortak eğitimimizi geliştirmek, savaş etkinliğini ve müşterek harekat kabiliyetimizi artırmak için Katarlı F-15’ler ve pilotlara ev sahipliği yapacak. Bu, ortaklığımızın bir başka örneği. Bize güvenebilirsiniz” ifadelerini kullandı.