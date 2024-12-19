Ligin ilk devresinde son maçına çıkacak olan Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda Karaman FK ile karşılaşacak. Karşılaşmanın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı taraftarlar tarafından merak konusu oldu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup çekişmeli karşılaşmalara sahne oluyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş’yi 5-1 lik farklı bir skorla yenip hanesine 3 puan yazdıran Kırmızı- Siyahlı ekip ilk devrenin son maçında Karaman FK’yi mağlup ederek evine moralli dönmek istiyor.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Taraftarlar Karaman FK ile Artı Değer Van Spor FK maçının canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını sorarken, sevindirici haber geldi. Karaman FK ile temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK arasında oynanacak maç Van TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma 22 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Yeni Karaman Stadyumunda oynanacak. Maçı taraftarlar Van TV ekranlarından takip edebilecek.

Artı Değer Van Spor FK 27 puan ile 6. sırada yer alırken rakip takım Karaman FK ise 23 puan ile 9. sırada bulunuyor.