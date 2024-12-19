Nesine 2. Lig 17. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları belirlendi.

Artı Değer Van Spor FK, ligin ilk devresinin son maçında Karaman Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maçın hazırlıkları sürerken, maçı yönetecek hakemler de açıklandı.

22 Aralık Pazar günü Yeni Karaman Stadyumu’nda oynanacak Karaman FK – Artı Değer Van Spor FK arasındaki maçta hakem Mikail Cihangir düdük çalacak. Müsabakada Sezgin Altun ve Şükrü Çavcı yardımcı hakem olarak görev alacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Kamalak olacak.