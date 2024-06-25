Van Spor FK, geçtiğimiz günlerde genel kurulunu gerçekleştirdi. Yeni yönetimin belli olmasının ardından bir gelişme de taraftar grupları cephesinde yaşandı.

Van Spor’un en büyük destekçilerinden olan Karakobralar Taraftarlar Derneği Başkanı Mürsel Demir’in görevinden ayrılmasının ardından yerine İlhan Işık getirildi.

Yeni sezonda Karakobralar Taraftarlar Grubu’nun başkanlığını yapacak olan Işık; “Renklerine aşık olduğum Van Spor’a destek için elimizden geleni yapacağız. Bizi bu göreve layık gören taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Van Spor FK, yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek.