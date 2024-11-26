Van’da kar yağışı belli bölgelerde başlarken, Van Valiliği bugün ve yarın için yağışlara bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Van’da bugün ve yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışlarının, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Van Valiliği tarafından yapılan paylaşımda; “Bugün (Salı) öğle ve akşam saatleri itibariyle bölgemiz genelinin kar yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Kar yağışlarının Van il genelinde, güney ilçeleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere, gece saatlerinde sıcaklık düşüşlerine bağlı olarak kuvvetli kar şeklinde olması beklenmektedir. Kar yağışlı sistemin yarın (Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren il genelinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.” denildi.

“GİZLİ BUZLANMA VE DON OLAYINA DİKKAT”

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilen uyarıda, “Kar yağışıyla birlikte yükseklerde tipi ve kar savrulması, rüzgâr üşümesi, karayolu geçitlerinde (Tendürek, Karabet, Kuzgunkıran, Kurubaş) gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama, Van Gölü’nde görüşte daralma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur.” açıklamasına yer verildi.