Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemini kapsayan 7 aylık dönemde Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 33 milyon 358 bin 377 olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık tarafından açıklanan geçici verilere göre 2025 yılı Temmuz ayında Türkiye’ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,92 değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 12,78 değerinde bir artış oldu.

2025 yılı Temmuz ayında yabancı ziyaretçilerin en fazla giriş yaptığı sınır kapılarına bakıldığında Antalya 2 milyon 575 bin kişi ile ilk sırada yer aldı.

1 milyon 879 bin kişi ile İstanbul ikinci sırada, 711 bin 613 kişi ile Edirne üçüncü sırada yer aldı.

2025 yılının Temmuz ayında Van’a ise toplam 79 bin 523 yabancı ziyaretçi geldi.

Van’a bu dönemde hava yolu ile yabancı gelmezken, demir yolu ile bin 879, kara yolu ile gelen yabancı sayısı ise 77 bin 626 olarak kayıtlarda yer buldu.

Van, yabancı ziyaretçilerin sınır kapılarından giriş yaptığı iller arasında 9. sırada yer aldı.

Demir yoluyla yolcu taşımacılığında ise Edirne’den sonra en fazla yabancının geldiği il Van oldu.

Van’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı Temmuz 2025’te, Haziran 2025’e göre yüzde 20,31 artış gösterdi.