Seçimlere Beyaz Liste ile giren meclis üyeleri, Van Ticaret ve Sanayi Odasına toplu bir şekilde yürüyerek meclis üyesi Zahir Kandaşoğlu öncülüğünde oda önüne çelenk bıraktı, ardından basın açıklaması yaptı.

KANDAŞOĞLU: “VAN İÇİN BİR PROJE VEYA ÇÖZÜM ÖNERİSİ SUNULMAMIŞTIR”

Çelenk sunulmasının ardından “Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimine Sesleniyoruz” diyerek basın açıklamasını okuyan İş insanı Zahir Kandaşoğlu, “Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi Van’ın gelişimine yönelik somut ve etkili projeler üretmekte zorlanmıştır. Şehrimizin sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak büyük çaplı bir çalışma veya gündem oluşturulamamıştır. Van için ortaya konan herhangi bir proje veya çözüm önerisi ne yazık ki net bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmamıştır” dedi.

Kandaşoğlu, açıklamasının devamında, “Van’ın ekonomik ve sosyal gelişimi adına güçlü bir adım atılamamıştır. Van’ın büyük sorunu olan trafik sorunu hiçbir zaman dile getirilmemiştir. Van’ın bu ve bunun gibi problemleri dile getirilip çözüm geliştirileceğine bunun yerine, oda içerisinde birkaç kişinin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine şahit olmaktayız” şeklinde konuştu.

“Eleştirilere tahammül edilemediğini” söyleyen Kandaşoğlu; “Meclis üyeleri, yönetim kurulu başkanını eleştirdiğinde disiplin kuruluna sevk edilmekte, hatta meclis üyelikleri düşürülerek ekmek kapıları olan şirketleri askıya alınmaktadır. Bu güç dengesizliği odada saygı ve sevgi ortamını tamamen yok etmiştir” diyerek tepki gösterdi.

“3 MECLİS ÜYESİNİN ÜYELİKLERİ DÜŞÜRÜLDÜ, 3 KİŞİ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ”

Beyaz grupta Van Ticaret ve Sanayi Odası meclisine seçilen meclis üyelerinden bazılarının üyeliklerinin düşürüldüğünü bazılarının da düşürülmeye çalışıldığını belirten Kandaşoğlu; “Van Ticaret Odasını Van’a kazandıran, gecesini gündüzüne katarak odanın inşaat yapımında maddi ve manevi büyük emeği olan ve bu eseri Van’a kazandıran Zahir Kandaşoğlu, Cevdet Özgökçe ve Kemal Duman disipline sevk edilmiştir. Sonra da beyaz gruptan seçilen Meclis Üyelerimiz Murat Elma, Tekin Adakan ve Halil Tandoğan’ın meclis üyeliği düşürülmüş ve ekmek kapısı olan şirketi 12 ay askıya alma kararı verilmiştir…” ifadelerini kullandı.

Kandaşoğlu, söz konusu olumsuzluklar nedeniyle meclisin gerildiğini, Van Ticaret ve Sanayi Odasının kurumsal kimliğine zarar verildiğini, odanın hem yerel hem de ulusal düzeyde güven kaybetmesine yol açtığını iddia etti.

“TİCARET BAKANLIĞINI MÜDAHİL OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

“Necdet Takva ve yönetimini baskıcı tutumdan vazgeçmeye, yanlışlıktan ivedilikle dönmeye davet ediyoruz” diyen Kandaşoğlu, açıklamasını şu taleple noktaladı; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ticaret Bakanlığı’nı bu duruma müdahil olmaya ve gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. Van kamuoyuna saygı ile arz ederiz.”

Geniş güvenlik önlemleri alınan basın açıklamasına Kandaşoğlu ile birlikte beyaz liste meclis üyeleri katıldı. Açıklamanın ardından üyeler sessiz bir şekilde dağıldı.