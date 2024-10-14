Kız çocuklarına yönelik sözleri nedeniyle, Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Ertürk Kösen ile birlikte, CMK'nın 100. maddesi çerçevesinde yargılandı. Jahrein, tutuklandığı süreçte yaptığı açıklamada, "Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Her çağrıldığımda gelip ifademi veriyorum. Olay üzerine kendim gelip teslim oldum," diyerek kendini savundu. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma başlattı ve fenomenin geleceği hakkında merak uyandırdı.

JAHREİN NE ZAMAN VE NASIL TAHLİYE OLDU?

Jahrein, yaklaşık bir ay süren tutukluluğun ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tahliye olduğunu duyurdu. "Tahliye" notuyla birlikte çocuğuyla çekilmiş bir fotoğraf paylaşması, takipçilerinin dikkatini çekti. Bu tahliye, hem takipçileri hem de sosyal medya dünyası için bir sürpriz oldu. Birçok kişi, Jahrein’in bu süreçten nasıl etkilendiği ve cezaevindeyken neler yaşadığı hakkında spekülasyonlar yapmaya başladı. Tahliye haberi, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu ve kullanıcılar arasında farklı görüşler oluştu. Jahrein’in durumu, sosyal medya ve hukuk arasındaki ince çizgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.Jahrein’in tahliyesi, sosyal medya fenomenleri ve takipçileri arasında önemli bir tartışma konusunu gündeme getirdi. Takipçileri, Jahrein’in sosyal medyadaki etkisini ve bu olayın kendisi için sonuçlarını merak ederken, bazıları da onun tutuklanmasını haklı buluyordu. Bu durum, sosyal medya platformlarının içerik denetimi ve kullanıcıların sorumlulukları üzerine geniş bir tartışma başlatabilir. Jahrein’in durumu, sosyal medya fenomenlerinin sorumlulukları ve toplumsal etkileri konusunda daha geniş bir bilinçlenmeye yol açabilir.