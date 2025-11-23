Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümünden sonra başlatılan soruşturma sürerken; şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, polis eşliğinde Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek saç ve kan örneği verdi. Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Gülter, madde kullandıklarına ilişkin çıkan iddialar sonrası kendi rızalarıyla hastaneye gelip, örnek verdiklerini belirtti.

'KENDİMİZDEN EMİNİZ'

Tuğyan Ülkem Gülter, "Madde kullandığımızı söylüyorlardı. Gerekli yerlere işlemlerimizi yaptırdık ve sonuçları bekliyoruz. Kendi rızamızla geldik ve kendimizden eminiz. Sonuçlarımız çıktığında avukatlarımız paylaşacaktır" dedi. Sultan Nur Ulu, herhangi bir açıklamada bulunmazken; avukatları Rahmi Çelik, herhangi bir gözaltı işleminin olmadığını belirtti.

'GÖZALTI VEYA TUTUKLAMA YOKTUR'

Müvekkillerin gözaltı veya tutuklandığına ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten avukat Rahmi Çelik, "Müvekkillerimizin rutin işlemleri için hastaneye geldik. Kamuoyunda belirtildiği gibi herhangi bir gözaltı işlemi veya tutuklama yoktur. Soruşturma süreci devam ediyor. Gerekli açıklamaları yapacağız. Bir gelişme olduğu zaman gerekli makamlar açıklamaları yapacaktır. Herhangi bir gözaltı işlemi yok. Buradan evlerine gidecekler" diye konuştu.

'GEREKLİ SAÇ ÖRNEKLERİNİ VERDİK'

Gerekli saç örneklerinin verildiğine söyleyen avukat Hakan Sezer ise "Müvekkillerin daha önce de yaptığı beyanlarda gizledikleri bir durum yoktur. Kendileri bugüne kadar bir madde kullanmamışlardır. Gizlediğimiz bir husus olmadığı için de kendi rızamız dahilinde bugün buraya geldik. Gerekli saç örneklerini vererek savcılık makamına teslim ettik" dedi.