Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, ‘Bozkırın Tezenesi’ olarak bilinen Neşet Ertaş’ın vefatının yıl dönümü nedeniyle bir otelde düzenlenen etkinliğe katılmak için Kırşehir’e geldi. Ertaş’ın kabrine ziyarette de bulunan Tatlıses, dua okudu. Tatlıses, Neşet Ertaş’a duyduğu saygıyı dile getirerek, “Yollarımız Neşet ustayla çok fazla kesişmedi. Bir kez İbo Show’a konuk olmuştu. Bir de İzmir Havalimanı’nda karşılaştık. Ama çok fazla ekmeğini yedim. Üzerimde emeği çok. Onun çok ekmeğini yedik. Büyük bir sanatçıyı kaybettik, Allah rahmet eylesin” dedi.

Tatlıses, hem Neşet Ertaş’ın hem de babası Muharrem Ertaş’ın ölümünden sonra daha çok kıymet gördüğünü belirterek, “Babasının da öldükten sonra kıymeti bilindi, Neşet Ertaş’ın da öldükten sonra kıymeti bilindi” ifadelerini kullandı.