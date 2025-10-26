Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 104 filmin yer aldığı Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni Cam Piramit Fuar Alanı'nda yapıldı. Etkinliğe katılmak için gelen sanatçılar, yönetmenler, oyuncular ve konuklar kırmızı halıdan yürüyerek törenin gerçekleştirileceği alana giriş yaptı. Yıldız yağmurunun yaşandığı kırmızı halıda yürüyenler bol bol fotoğraf çektirdi. Açılış törenindeki kırmızı halıda her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı.

Kırmızı halıda sanatçılar basın mensuplarına açıklamada bulundu. Uluslararası Uzun Metraj Jürisi Elif Dağdeviren, "Tüylerim diken diken, çünkü hakikaten Antalya Türkiye için de sektör için de en önemli sinema buluşma merkezi. İnşallah, çok güzel bir festival geçireceğiz hep beraber. Çok fazlasıyla güler yüz görüyorum en azından. Daha bugün geldiğim için, bilmiyorum ama bana hiçbir şey değişmedi. Antalya hala eskisi kadar çok güzel, çok sıcak geliyor" dedi.

FİKRET KUŞKAN'IN ÖDÜL ANISI

Altın Portakal'ın önemine değinen Fikret Kuşkan, şunları söyledi:

"Kasaba festivali gibi bir noktadan uluslararası bir noktaya dönüşen festivaldeyiz. Onur verici. Benim için daha da önemli bir şey var. Antalya'da Gizli Yüz filmiyle, 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' aldığımda 24 yaşındaydım. Ödülümü aldığımda Antalya Film Festivali benim uçak biletimi alıp Berlin'den, Goethe Üniversitesi'nden getiremedi. Berliner Morgenpost'un yazarı, sanat eleştirmeni ve sinema eleştirmeni, 'Hayır bu senin ilk ödülün. Gidip o ödülü kendi elinle almalısın' diyerek benim uçak biletimi aldı, gidiş dönüş. Ben yurt dışına çıkarken ödülü tarihi eser zannettiler. Kırmaya kalktılar. Belgeleri gösterdim. Almanya'da içeri girerken ödüle baktılar. Normal bir ödül. 'Buyurun geçin', dediler. İstanbul'a Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 2.5 saat tutuldum. O ödülü gerçekten bir tarihi eser mi yoksa neyin nesi olup olmadığı konusunda bir şüpheye varmışlardı."

'BURADA OLMAK GÜZEL'

62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Başarı Ödülü' sahibi Merve Dizdar, "2022'de 'Kar ve Ayı' ile 'En İyi Kadın Oyuncu' Ödülü almıştım. Altın Portakal'da tekrar burada olmak çok güzel. Yoğun çalıştığımız için festivaldeki filmleri izlemeyeceğim. Buraya 2022'de geldiğimde de şimdi yine gördüğümde Antalya'nın seyircisi inanılmaz. Böyle bir seyirciye sahip oldukları için çok güzel. Herkes filmlere çok ilgili. Burada olmak çok güzel. Ödül aldığımızda tabi ki çok mutlu oluyorum. Ödül alamazsak da bu üzgünlüğe sebep olmuyor ama görülmek her zaman için çok güzel. Başarı ödülü altında kalmamak, çalışmaya, üretmeye devam etmek lazım" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ SANAT OLAYLARINDAN BİR TANESİ'

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyesi Engin Alkan da, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en önemli sanat olaylarından bir tanesi. Hem sektörde hem de kültürel oluşumumuzda çok önemli bir yeri var. Burada olmaktan dolayı gerçekten gurur duyuyorum. Heyecanla seyredeceğimiz filmleri bekliyorum. Umarım güzel bir festival olacak ve umarım bir 100 yıl daha devam edecek."

'ONUR DUYUYORUM'

Jüri Başkanı Ömer Vargı ise, "Festivalin yaşanıyor, devam ediyor olması çok önemli ve güzel bir duygu. Ben de onur duyuyorum bu jürinin başkanı olmaktan. Umarım çok güzel geçer ve umarım çok güzel filmler izleyeceğiz" dedi.

'Ulusal Uzun Metraj Yarışması' filmleri arasında yarışacak Erdem Yener, "Keyfimiz yerinde, mutluyuz. İlk filmimle ben de Altın Portakal'da olduğum için çok gururluyum. Böyle harika insanlarla çalıştığım için daha da gururluyum. Güzel bir hafta olmasını, iyi bir festival geçirmesini istiyorum. Bu bir festival, bir haftanın tadını çıkaralım, eğlenelim isterim. Herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.