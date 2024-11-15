Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 406 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 28 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 764'e, yaralı sayısının da 103 bin 490'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti

Gazze Avrupa Hastanesinden alınan bilgiye göre, Refah kentindeki Nasr beldesinde bir evin hedef alındığı hava saldırısında baba ve kızı ölürken, yaralananlar da oldu.

Aksa Şehitleri Hastanesi de Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı çadıra ve eve düzenlenen hava saldırısında biri çocuk, biri kadın olmak üzere 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail insansız hava araçlarının Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ni hedef alması sonucu da 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin kuzeybatısındaki Saftavi bölgesinde konuşlu İsrail askeri araçlarından ateş açıldı, Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Radi Caddesi topçu saldırılarıyla hedef alındı.

Meşru Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi yakınındaki bir binanın hedef alındığı saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarda biri kadın 4 kişi öldü

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Beyt Lahiya beldesinde İHA ile düzenlediği saldırıda Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde İHA ile düzenlediği saldırıda da 3 Filistinli öldü, 2 Filistinli yaralandı.

İsrail cezaevlerinde iki Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentinden 61 yaşındaki Semih Aleyvi ve Gazze'den 41 yaşındaki Enver Eslim'in İsrail hapishanelerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Yaklaşık 10 yıldır tutuklu olan Aleyvi'nin halihazırda Remle Cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtilirken, hastaneye nakledilen Aleyvi'nin 6 Kasım'da öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Aleyvi'nin avukatına özellikle tedaviye götürülürken işkenceye maruz kaldığını söylediği, cezaevinde 40 kilo kaybettiği ve kendisine verilen yemekleri yiyemediği bilgisine yer verildi.

Eslim'in ise 8 Aralık 2023'ten bu yana İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Cezaevi'nde tutulduğu aktarılırken, ailesinin ifadesine göre Eslim'in alıkonulmadan önce ciddi sağlık sorunu bulunmuyordu.

İsrail'in Filistinlilere karşı yürüttüğü gözaltı ve tutuklama kampanyası

İsrail ordusu ve güvenlik birimleri, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistinlilere karşı başlattığı gözaltı ve tutuklama kampanyası kapsamında şu ana kadar 11 bin 600'den fazla Filistinliyi gözaltına alırken, bu tarih itibarıyla 43 Filistinli İsrail cezaevlerinde hayatını kaybetti.

Bunun yanı sıra hapishanelerdeki Filistinlilere karşı baskılarını artıran İsrail, işkence ve kötü muamele yöntemlerine daha fazla başvuruyor.

İsrail'de hapishanelerden de sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Filistinli mahkumlar başından vurularak öldürülmeli." demişti.

BM'ye göre fiilen kuşatma altında olan Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırmak neredeyse imkansız

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Şeridi'ne ulaştırılan insani yardımların en düşük seviyelerde bulunduğunu belirten Laerke, "Gazze'de kaos, acı, umutsuzluk, ölüm, yıkım ve yerinden edilme en yüksek seviyede. Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki durum konusunda endişeliyiz. Şu anda fiilen kuşatma altında ve oraya yardım ulaştırmak, neredeyse imkansız." dedi.

Laerke, Gazze'nin kuzeyine yardım operasyonlarının engellendiğinin altını çizerek yardım tırlarının hedef alındığını söyledi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail'in kuşatması altında bulunan Gazze'nin kuzeyine BM'nin erişiminin engellendiğini ve 1 aydan uzun süredir UNRWA'dan hiçbir yetkilinin bu bölgeye ulaşamadığını açıklamıştı.