İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor...

İsrail’in hava saldırılarını arttırdığı ve kara saldırısının da gündemde olduğu Lübnan’da vatandaşlar ülkelerini terk etmeye başladı.

SON GELİŞMELERE İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarının yol açtığı can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Baalbek bölgesine yönelik gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında 12 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılarda 20 kişinin yaralandığı ifade edildi.

ÖLÜ SAYISI 45'E YÜKSELDİ

Açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Sayda kentine bağlı Ayn Delb bölgesine dün düzenlenen hava saldırısında ölü sayısının 45'e, yaralı sayısının da 70'e yükseldiği kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün akşam Ayn Delb bölgesindeki hava saldırısında 33 kişinin öldüğü, 52 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İSRAİL’İN LÜBNAN’A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1208 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1208 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

YÜZLERCE KİŞİ YERİNDEN OLDU

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.