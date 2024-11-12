Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 54 kişinin öldüğü, 56 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 243'e, yaralı sayısının 14 bin 134'e yükseldiği belirtildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in, Lübnan'ın güneyine ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde ve doğusunda farklı noktalara düzenlediği saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, ülkenin güneyindeki Sur, Sayda ve Nebatiye ile doğusundaki Bekaa Vadisi'nde farklı noktalara düzenlenen saldırılarda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İsrail saldırıları sonucu, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Sarife beldesinde 3 kişi hayatını kaybederken Sayda kentine bağlı Seksekiyye beldesinde 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı.

Yine ülkenin güneyinde bulunan Nebatiye kentine bağlı Bint Cübeyl bölgesindeki Şakra, Burc Kalaviye ve Yater beldeleri de İsrail saldırılarının hedefi olurken Burc Kalaviye'deki saldırıda 3, Yater'deki saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nin batı kısmında kalan bir kasabaya düzenlenen İsrail saldırısında ise 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Nebatiye'de bir camiyi hedef aldı

Ayrıca İsrail savaş uçakları, Nebatiye'ye bağlı Beyad bölgesinde bulunan tarihi bir camiyi hedef alarak yerle bir etti.

Nebatiye'nin Ensar ve Kefr Rumman bölgeleri de birçok kez İsrail saldırılarının hedefi oldu.

İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar'a düzenlediği saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın kuzeyinde bulunan Akkar'daki Ayn Yakup beldesine düzenlediği saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Ayn Yakup'taki bir binaya düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirirken 14 kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar, hedef alınan binada İsrail saldırıları sebebiyle ülkenin güneyini terk ederek Akkar'a gelen Lübnanlı ve Suriyeli göçmenlerin bulunduğunu aktardı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü ve yaralı sayısının artmasından da endişe ediliyor.

Ülkenin en kuzeyinde bulunan ve Lübnanlı Türkmenlerin de yaşadığı bilinen Akkar'da, daha önce İsrail bir köprüyü hedef alsa da can kaybı yaşanan bir saldırı gerçekleştirmemişti.