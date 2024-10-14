İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırıları ve topçu atışlarında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail topçuları, dün akşamdan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya, Beyt Lahiye ve Beyt Hanun bölgelerine yoğun saldırılar düzenledi.

Cibaliya beldesi ve mülteci kampı ile Beyt Lahiye'deki Tevam bölgesini hedef alan İsrail ordusu, Filistinlilere ait onlarca binayı yerle bir etti.

Cibaliya beldesi ve mülteci kampında cadde ve sokakların İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin cenazeleriyle dolu olduğu belirtiliyor.

Bölgeye yoğun bombardıman düzenleyen İsrail ordusu, ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasına izin vermediği gibi onları da hedef alıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nden bir kaynak, Cibaliya beldesinin güneyindeki Tuffah Mahallesi'nde evleri bombalanan çoğu çocuk 6 Filistinlinin hastaneye getirildiğini aktardı.

İsrail'in 373 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 227'ye çıktı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak 42 bin 227'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 373 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 52 kişinin öldüğü, 128 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 227'ye, yaralı sayısının da 98 bin 464'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'na saldırısında 8 kişi öldü çok sayıda yaralı var

İsrail'in, Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği topçu saldırısında 8 kişinin öldüğü, 3'ü ağır çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'na saldırısında hayatını kaybeden 5 kişi ile ağır yaralanan 3 kişi hastaneye getirildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada da Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırıda yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesinin ve 3 yaralının hastaneye nakledildiği kaydedildi.

Gazze'deki hükümet: İsrail Gazze'nin kuzeyinde 9 günde 300'ü aşkın kişiyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine son 9 günde düzenlediği saldırılarda 300'den fazla Filistinlinin öldüğü bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, düzenlediği basın toplantısında, Tel Aviv'in 21. yüzyılın en tehlikeli İsrail-ABD planı olan "zorunlu göç planını" uygulamaya çalıştığını ve Gazze'nin kuzeyinde katliamlar yaptığını söyledi.

Gazze'nin kuzeyinin, soykırım ve aç bırakma suçlarının yanı sıra tüm hayati sektörler hedef alınarak ve sağlık sistemi çökertilerek "tam bir yıkım bölgesi" haline getirilmeye çalışıldığını vurgulayan Sevabite, "İsrail'in 9 gündür sivillere, özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik soykırımında 300'den fazla kişi şehit edildi." ifadesini kullandı.

Sevabite, İsrail askerlerinin, sivil savunma ekiplerini ve ambulansları engellediğini, onlarca cenazenin enkaz altından çıkarılmasına ve yol kenarlarından toplanmasına engel olduğunu aktardı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeniden kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla göç ettirmeye çalışıyor.

İsrail saldırıları, başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerinde yoğunlaşıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Başhekimi Hüsam Ebu Safiye, dün yaptığı açıklamada, kuzeydeki üç ana hastaneye giren sınırlı miktardaki yakıtın sadece birkaç gün yeteceğini belirterek, "Kuzeydeki üç ana hastane, cumartesi günü sınırlı miktarda yakıt girmesine rağmen saat başı gelen yaralılar ve şehitler nedeniyle büyük bir baskı altında." demişti.

İsrail'in Gazze'de Şati Mülteci Kampı'na saldırısında 5 çocuk öldü, 12 kişi yaralandı

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, 5 çocuk öldü, çoğu çocuk ve kadın, 12 kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Mamadani Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda, 5 çocuk hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın 12 kişi de ağır yaralandı.

Ölü ve yaralılar, Mamadani Hastanesine nakledildi.

İsrail’in Gazze’nin orta ve güneyindeki hava saldırılarında 6 Filistinli öldü

Gazze Avrupa Hastanesi'nden bir kaynak, AA muhabirine, İsrail’in güneydeki Refah kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişinin öldüğünü ve yaralıların hastaneye getirildiğini ifade etti.

Gazze’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) ait okulların yakınında toplanan siviller, İsrail'e ait insansız hava aracı tarafından hedef alındı.

Aksa Şehitleri Hastanesi’nden yapılan açıklamada, saldırıda 2 Filistinlinin öldüğü, yaralıların hastaneye getirildiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'de sığınma merkezine düzenlediği saldırıda 22 kişi öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığı Mufti Okulu'nda yeni bir katliam yaptığı" belirtildi.

İsrail'in Mufti Okulu'na düzenlediği saldırı sonucu 15'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 22 sivilin yaşamını yitirdiği ve 80 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, "İşgalci, evlerinden zorla sürdüğü binlerce kadın ve çocuğun Mufti Okulu'nda bulunduğunu bilerek saldırıyı yaptı. Bu okul, işgalcinin savaş bölgesi olarak belirlediği yerlerde olmadığı halde bombalandı." denildi.

İsrail ordusunun bir yılı aşkın süredir devam eden saldırılarıyla yerinden ettiği yüz binlerce Filistinlinin sığınma merkezlerinde kaldığı hatırlatılan açıklamada, Mufti Okulu'na yönelik saldırıyla bugüne kadar İsrail'in sığınma merkezlerine düzenlediği saldırı sayısının 191'e çıktığı ifade edildi.

Sığınma merkezi olarak kullanılan okula düzenlenen saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, uluslararası topluma da yerinden edilmiş sivillere yönelik devam eden İsrail saldırılarını durdurma çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki El Avde Hastanesinden bir tıbbi kaynak, AA muhabirine, İsrail'in okulu hedef alan saldırısı sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, çocuk ve kadınların da aralarında olduğu çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini belirtmişti.

İsrail'in, Gazze'de hastane yerleşkesindeki çadırları bombalaması sonucu 4 Filistinli öldü

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki çadırları bombaladığı belirtildi.

Hastane yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlenen saldırı sonucu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı aktarılan haberde, İsrail saldırısının çadırlarda yangına yol açtığı ve alevlerin yayılmaya devam ettiği kaydedildi.

WAFA'ya konuşan Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, İsrail'in çadırlara yönelik saldırısı sonucu çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Sağlık kaynaklarının bölgedeki AA muhabirine aktardığı bilgiye göre, saldırı sonrasında çıkan yangında yerinden edilen Filistinlilere ait yaklaşık 30 çadır yandı. Yangın yaklaşık 45 dakika devam etti.

Saldırıda biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de çeşitli şekillerde yaralandı.

Sağlık kaynakları, ölenlerin cesetlerinin tamamen yandığını, yaralananlarda ise çoğunlukla ikinci ve üçüncü dereceden yanık oluştuğunu aktardı.

Gazze'deki hükümet: Hastane yerleşkesindeki çadırlar 7. kez bombalandı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise İsrail ordusu, Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara 7. kez saldırı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları 10 Ocak, 13 Mart, 22 Temmuz, 4 Ağustos ve 27 Eylül'de de bombalamıştı.

Öte yandan, sosyal medyada, hastane yerleşkesindeki yangında bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyinde 4 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda 2 askeri araçtan oluşan İsrail keşif devriyesinin intihar dronuyla vurulması sonucu 4 İsrail askerinin öldürüldüğünü kaydetti.

Kassam, saldırıya dair görüntüleri de paylaştı.

Hamas, İsrail'in Gazze'de oynayan çocukları hedef almasını "korkunç bir suç" olarak nitelendirdi

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Siyonist işgalcinin Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir grup çocuğu hedef alması, korkunç bir suç ve tüm sınırları ve normları aşan ahlaki bir çöküştür. İşgalci Nazi, sadece öldürmek ve etnik temizlik amacıyla hareket ediyor." ifadesi kullanıldı.

Hamas, uluslararası hukuk örgütlerine, çocuklara yönelik işlenen bu suçu ve İsrail saldırılarında binlerce kişinin öldürülmesini belgelendirme ve sorumluların hesap vermesi için dava açma çağrısında bulundu.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, 5 çocuk ölmüş, çoğu çocuk ve kadın 12 kişi yaralanmıştı.

İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin, güneydeki Sur, Sayda ve Marcayun kentlerine bağlı beldeleri hedef almaya devam ettiği belirtildi.

İsrail'in, Sur kentine bağlı Nakura, Şem ve Tayr Harfa beldelerine hava saldırıları düzenlediği aktarılan haberde, Sayda'ya bağlı beldeleri hedef alan saldırılarda yaralanan bazı vatandaşların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Haberde, İsrail topçu birliklerinin, Marcayun ve Sur'a bağlı beldelere yönelik atışlar yaptığına işaret edildi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 306 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 306 kişi öldü, 10 bin 698 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 430 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 2 camiyi yerle bir etti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine düzenlediği saldırılarda 2 camiyi yıktığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Lübnan'ın Güney vilayetine bağlı Sur kentinin Dahira beldesinde bir cami İsrail ordusu tarafından bombalandı.

Caminin bombalanması, Dahira beldesi yakınındaki Ceradih askeri bölgesinden bir grup İsrail askerinin sınırlı olarak sızmasının ardından gerçekleşti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da ülkenin güneyindeki Kefr Tebnit beldesine gece boyunca İsrail savaş uçakları tarafından yoğun saldırılar düzenlendiğini, bombardımanda beldedeki tarihi bir caminin tamamen yıkıldığını kaydetti.

Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 25 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi

İsrail devlet televizyonu KAN, pazar sabahından bu yana Lübnan’ın güneyindeki 3 ayrı çatışmada, 25 İsrail askerinin yaralandığını duyurdu.

KAN, yaralılardan ikisinin durumunun ciddi, dördünün orta derecede ve diğerlerinin ise hafif yaralı olduğunu belirtti.

Lübnan'dan 40 füze fırlatıldı

İsrail Kanal 7 televizyonunun İsrail ordusundan aktardığı haberde ise Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki Batı Celil ile Yukarı Celil bölgelerine 40 füze fırlatıldığı kaydedildi.

Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki Batı Celil ile Yukarı Celil bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, Lübnan sınırına yakın yerleşim yerlerinde sirenler çalmıştı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 asker yaralandı

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Burc el-Muluk köyü yolu üzerinde Lübnan ordusuna ait bir askeri aracın yakınına saldırı düzenledi. Saldırıda 3 Lübnan askeri yaralandı.

İsrail ordusunun 11 Ekim'de, Lübnan ordusuna ait bir mevziyi hedef alması sonucu 2 Lübnan askeri ölmüş, 3'ü de yaralanmıştı.

Öte yandan, Hizbullah, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab kasabasındaki İsrail askerleriyle çatışmaya girdiğini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 51 kişi öldü, 174 kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ve son dönemde şiddetini artırdığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte İsrail ordusunun çoğunluğu güney bölgelerinde olmak üzere Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 51 kişinin hayatını kaybettiği, 174 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 306'ya, yaralananların sayısının ise 10 bin 698'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.