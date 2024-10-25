Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus'ta "el-Fera" ailesine ait evi hedef aldığını, çok sayıda kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti.

İsrail'in Cibaliya bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 150'den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirildi

Tanıklar, İsrail savaş uçakları ile topçu birliklerinin kentin güneyindeki el-Menara, Maan, eş-Şeyh Nasır, Giyzan en-Neccar mahallelerini hedef aldığını ve bu sebeple yüzlerce Filistinli ailenin Han Yunus'un batısına doğru yerinden edildiğini söyledi.

İsrail ordusunun gece saatlerinde kentin doğusundaki bölgelere sınırlı kara saldırıları düzenlediğini söyleyen tanıklar, bununla eş zamanlı olarak hava saldırılarının da düzenlendiğini belirtti.

Tanıklar, İsrail ordusunun karadan girdikleri bölgede Filistinlilerin evlerinde ve mülklerinde ciddi zarara yol açtığının altını çizdi.

Han Yunus'tan sağlık kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kentin doğu ve güney bölgesindeki mahallelere yoğun saldırıları sebebiyle Nasır ve Gazze-Avrupa hastanelerine 10'u çocuk 28 Filistinlinin cenazesi ile 40 yaralının getirildiğini aktardı.

Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda birçok sağlık görevlisi yaralandı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik önce topçu atışları yapılması ve sonra yaylım ateşi açılması sebebiyle birçok sağlık görevlisi yaralandı.

Yaralanan sağlık görevlilerinin sayısı ve durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kemal Advan Hastanesi'nin ana oksijen istasyonunun İsrail ordusu tarafından bombalandığı ve İsrail askerlerinin hastanenin bahçesine baskın düzenlediği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim 2024'te başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı. Saldırılar nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde kalan Filistinliler zorla yerlerinden ediliyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli öldü, 100 bin 544 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.